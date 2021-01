Rīgas "Dinamo" 1:7 un beidzot par NHL

Neskatoties to kā nospēlēja Rīgas "Dinamo", Latvijas hokejā nonāk arī pozitīvas ziņas - Rūdolfs Balcers karjeru turpinās Sanhosē "Sharks" sistēmā, kas ir "FaceOff" podkāsta Toma Prāmnieka mīļākā Nacionālās hokeja līgas (NHL) komanda.

Par to, ko no viņa mēs varam sagaidīt spriedīs gan Kaspars Dvinskis, gan pats Toms. Tostarp sākusies NHL sezona, un abi "FaceOff" podkāsta vadītāji izsaka savu redzējumu, ko sagaidīt no šīs NHL sezonas.