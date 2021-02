Ķibermaņa un Melbārža četrinieku ekipāžas sāk dalību pasaules čempionātā

Melbārdis startēs kopā ar stūmējiem Edgaru Nemmi, Lauri Kaufmani un Intaru Dambi, bet Ķibermaņa kamanas iestums Dāvis Spriņģis, Matīss Miknis un Krists Lindenblats. Latvijas ekipāžām būs attiecīgi 11. un 23.numurs no 24 ekipāžām.

Pirmajā braucienā sportisti startēs secīgi viņu numuriem, kamēr otrajā startēs no 20.vietas līdz pirmajai, bet pēc tam trasē dosies pārējie sportisti. Trešajā braucienā kamanas startēs no pirmās līdz pēdējai vietai pēc diviem braucieniem, bet ceturtajā braucienā ledusrenē brauks no 20.pozīcijas līdz pirmajai, kamēr ārpus divdesmitnieka palikušie sportisti sacensības noslēgs jau pēc trešā brauciena.