Vilmaņa un Šilova komandas aizvadīs pirmo cīņu par Kaldera kausu

Šilovs bijis viens no "Canucks" stūrakmeņiem uzvarās šīs sezonas Kaldera kausa mačos. Latviešu vārtsargs piedalījies 18 mačos, svinējis 12 uzvaras, piecās no tām paliekot nepārspēts, kā arī vidēji ielaidis 1,94 ripas un atvairījis 92,9% metienu. Sekmīgi spēlē arī "Checkers" vārtsargs Kāpo Kehkenens, kurš 12 mačos svinējis desmit uzvaras, vienā no tām paliekot "sausā", kā arī caurmērā ielaidis 1,73 ripas un neitralizējis 92,7% metienu.