Abas Latvijas četrinieku ekipāžas labāko sešiniekā pēc PČ pirmās dienas

Vadībā ir vācieša Frančesko Frīdriha četrinieks, no kura par 0,38 sekundēm atpaliek austrietis Benjamins Maiers un par 0,71 sekundi Frīdriha tautietis Johanness Lohners.

Ceturtais ar 0,82 sekunžu atpalicību no Frīdriha ir Ķibermanis, piektais - kanādietis Džastins Kripss (+0,85) un sestais - Melbārdis (+1,18), kurš par 0,05 sekundēm apsteidz vācieša Kristofa Hāfera ekipāžu.

Labāk par Frīdrihu nobrauca un lielāku ātrumu sasniedza austrieša Benjamina Maiera četrinieks, kas no vācieša atpalika tikai par 0,08 sekundēm. Viņu neizdevās apsteigt arī Johannesam Lohneram no Vācijas, Frīdriham zaudējot 0,44 sekundes, bet tobrīd ierindojoties trešajā vietā.

Melbārdis kopā ar stūmējiem Edgaru Nemmi, Lauri Kaufmani un Intaru Dambi startēja ar 11.numuru, nedaudz kļūdījās jau paša trases augšā, taču turpinājumā brauca labi un tobrīd ieņēma septīto vietu, no Frīdriha atpaliekot par 0,73 sekundēm.

Otrajā braucienā tieši pirms Melbārža vienā no pēdējām trases virāžām kļūdījās šveicieša Simona Frīdli četrinieks, kas lika latviešiem gaidīt startu par apmēram piecām minūtēm ilgāk, nekā domāts.

Ķibermanis veica labu braucienu, nedaudz kļūdīdamies vien trases lejasdaļā izejā no 14.virāžas, kas tobrīd deva pirmo vietu.

Pirmajā braucienā sportisti startēja secīgi viņu numuriem, kamēr otrajā startēs no 20.vietas līdz pirmajai, bet pēc tam trasē dosies pārējie sportisti. Trešajā braucienā kamanas startēs no pirmās līdz pēdējai vietai pēc diviem braucieniem, bet ceturtajā braucienā ledusrenē brauks no 20.pozīcijas līdz pirmajai, kamēr ārpus divdesmitnieka palikušie sportisti sacensības noslēgs jau pēc trešā brauciena.