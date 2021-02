Neilands "Tour des Alpes Maritimes et du Var" pirmajā etapā ierindojas uzreiz aiz top 40

Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands no "Israel Start-Up Nation" vienības piektdien ierindojās 41.vietā Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) 2.1 sērijas daudzdienu sacensību "Tour des Alpes Maritimes et du Var" pirmajā posmā, kamēr Toms Skujiņš no "Trek - Segafredo" vienības ieņēma 102.vietu