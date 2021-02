Latvijas tenisistēm WTA atjaunotajā rangā vairāku vietu kritums

Pēc Austrālijas atklātā čempionāta noslēguma izmaiņas notikušas arī vadošajā desmitniekā. Aizvien pirmās raketes gods pieder austrālietei Ešlijai Bārtijai, bet jaunā "Australian Open" čempione Naomi Osaka no Japānas pakāpusies uz otro vietu, bet pozīciju zemāk noslīdējusi rumāniete Simona Halepa. Savas vietas saglabājušas amerikāniete Sofija Kenina, Jeļina Svitoļina no Ukrainas un arī čehiete Karolīna Plīškova.

Titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa no 11.vietas pakāpusies četras pozīcijas augstāk, Arina Sabaļenka no Balktrievijas zaudējusi vienu vietu un ieņem astoto pozīciju, kamēr Bjanka Andresku no Kanādas aizvien ir devītā. Čehijas pārstāve Petra Kvitova atkāpusies par divām vietām un noslēdz vadošo desmitnieku, kamēr "Australian Open" fināliste Dženifera Breidija veikusi 11 pozīciju kāpumu un ieņem 13.vietu.