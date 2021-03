2018.gada 3.janvārī Viļņas lidosta vai plīsa no cilvēku pūļa, kas sagaidīja Lietuvā ierodamies ekscentrisko Bolu ģimenīti no ASV. Tā bija ģimenes galvas kārtējā pretrunīgā ideja, kas realizējās dzīvē - no saulainās Kalifornijas doties uz Lietuvas mazpilsētu Prieniem, kur dēli Liandželo un Lamelo sāka savas gaitas profesionālajā basketbolā. Jaunākais no viņiem Lamelo šogad ir Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spilgtākais debitants. Vai Bolu "ceļojošais cirks" viesizrādēs varēja piestāt arī kādā Latvijas pilsētā?