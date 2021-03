- Tas ir savādāks nekā citās hokeja līgās. Čehi spēlē gudru hokeju. Pēdējā gadā tas ir kļuvis ļoti ātrs, komandas ir sākušas spēlēt agresīvāk. Iepriekš tas tik ļoti nebija manāms. Šo līgu varētu raksturot kā vecu, jo spēlētāji vēl spēlē, jau esot cienījamā vecumā. Kopumā Čehijas līgā ir labas komandas, to parāda Čempionu līgas rezultāti un Čehijas izlases sniegums draudzības turnīros.

- Daudzi žurnālisti par to interesējās, bet pašlaik par to nevēlos runāt. Šo soli es spēru, lai uzlabotu savu situāciju nākotnē. Pirms vai arī pēc čempionāta par to parunāšu nopietnāk. Man galvenais uzdevums pašlaik ir palīdzēt komandai.