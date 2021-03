Verpakovskis: Ļoti ceram, ka Elvja veiksmes sērija nepārtrūks

Pirmssezonas treniņnometnes laikā ļoti priecēja Renārs Varslavāns. Ir redzams, ka viņš paliek konkurētspējīgāks un sāk aprast ar pieaugušo futbolu. Viņš ir spēris platu soli tuvāk pamatsastāvam. Pēdējā brīdī izdevās atgriezt sastāvā mūsu pagājušā gada uzbrukuma līderi Emersonu (Brazīlija), un par to mums arī liels prieks.

TVNET: Latvijas perspektīvie futbolisti Renārs Varslavāns (19 gadi) un Marko Regža (22 gadi) no sezonas pirmās spēles varētu būt reāls papildspēks RFS komandai?

Verpakovskis: Renārs diemžēl saslima ar angīnu, atgriežoties no treniņnometnes. Mēs viņu pirmajās divās kārtās noteikti laukumā neredzēsim. Tas mums ir zaudējums. Viņš treniņnometnē sevi parādīja tikai no labākās puses, guva arī vārtus, laukumā izskatījās pārliecinoši. Viņš izskatījās jau kā reāls pamatsastāva spēlētājs. Skaidrs, ka, sastāvā atgriežoties Emersonam un Renāram izlaižot pirmās divas kārtas, sevi būs no jauna jāpierāda. Ļoti ceram, ka viņš atgriezīsies un būs tikpat spēcīgs kā sagatavošanās posmā.