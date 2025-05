TESTS AR BALVU Vai esi īsts hokeja fans? Pārbaudi zināšanas par Latvijas izlases vēsturi

Latvijas hokeja izlase ir lutinājusi savus līdzjutējus ar ne vienu vien neaizmirstamu mirkli uz ledus — no cīņasgribas piesātinātām spēlēm līdz vēsturiskām uzvarām un bronzas medaļām pasaules čempionātā. Bet cik labi tu patiesībā zini faktus no mūsu hokeja izlases vēstures? Izaicini sevi ar šo 10 jautājumu testu, noskaidro, vai esi īsts hokeja eksperts un tiec pie balvas no Ksenukai.