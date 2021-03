Žēl, ka “Dinamo” vadība mani apsteidza – par ģenerālmenedžeri ļoti savlaicīgi nolīgstot Edgaru Bunci. Varbūt ar galveno treneri tā nesteigsies, jo tā taču būtu superintriga: kurš no virsrakstā pieminētā kvarteta uzvar Latvijas čempionātā, tam pēc tam tiek “Dinamo” galvenā trenera uzpleči! Ja vien pats laureāts grib pāriet no “Zemgales”, “Olimp”, “Liepājas” un “Mogo” uz mūsu dižkomandu. Kas tā būtu par intrigu! Un faktiski ir arī tagad. Kaut intervijās visu klubu galvenie treneri par konkurentiem izsakās kā par labiem draugiem, ar kuriem vēl nesen ēsts no vienas bļodas, nu situācija ir krasai mainījusies, jo Artis, Ģirts, Normunds un Aigars ir īsti vīrieši. Kuri grib uzvarēt vienmēr un visur!