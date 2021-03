Video ⟩ Latvijas futbolisti 2022. gada PK kvalifikāciju sāk ar zaudējumu

Viesi pie tiešā brīvsitiena tika 12.minūtē, taču aizmugures situācijas dēļ savu epizodi neizmantoja. Trīs minūtes vēlāk pēc neliela saasinājuma pie ciemiņu vārtiem latvieši ieguva tiesības izpildīt stūra sitienu. Pēc tā pretinieku vārtsargam Milanam Mijatovičam bumba izkrita no rokām, tomēr tiesnesis konstatēja Mārcim Ošam pārkāpumu pret viesu futbolistu. Sekoja atbildes uzbrukums un sitiens no tuvas distances pa Latvijas izlases vārtiem.

Desmit minūtes pirms pirmā puslaika beigām melnkalnieši savērpa pamatīgu viesuli pie Latvijas izlases vārtiem. Šteinbors Uroša Džurdževiča sisto bumbu atvairīja priekšā, bet pretinieki pie vārtiem nespēja to nokontrolēt un raidīt mērķī.

Pirmā puslaika kulminācija bija 40.minūtē, kad pēc Vladimira Kameša piespēles bumbu soda laukumā saņēma Jānis Ikaunieks, kurš ar spēcīgu sitienu trieca to vārtos -1:0.

Nākamajā uzbrukumā Jovetičs apmānīja Černomordiju un ar sitienu no tuvas distances izlīdzināja rezultātu. Puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē Roberts Savaļnieks ar tālu soda sitienu raidīja bumbu pāri Melnkalnes vārtiem.

Otrā puslaika sākumā bumba vairāk bija Latvijas izlases laukuma pusē un viesi vairākas reizes apdraudēja mājinieku vārtus. Mača 62.minūtē pēc Jovetiča sitiena no 13 metriem bumba noripoja gar Latvijas izlases vārtu stabu. Trīs minūtes vēlāk Jurkovskis pēc vēl viena Jovetiča raidījuma izsita bumbu ārā no vārtu līnijas.

Turpmākajās minūtes melnkalnieši vairākas reizes pārkāpa noteikumus pret Robertu Uldriķi. Pēdējā no epizodēm 69.minūtē Latvija tika pie brīvsitiena pretī vārtiem. Jāņa Ikaunieka sistā bumba atdūrās pret viesu "sieniņu" un ar augstu trajektoriju krita virsū Mijatovičam, kurš to neveikli izlaida no rokām, taču latvieši savu iespēju atgūt vadību neizmantoja.