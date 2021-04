Freimanis ar "double-double" ieved komandu Polijas čempionāta pusfinālā

Freimanis nospēlēja 37 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 21 gūto punktu un desmit atlēkušajām bumbām. Basketbolists iemeta piecus no septiņiem divpunktu un vienu no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja astoņus no deviņiem "sodiņiem". Tāpat viņš reizi rezultatīvi piespēlēja, vienreiz pārtvēra bumbu, divreiz kļūdījās, nopelnīja vienu personisko piezīmi, pretiniekus izprovocēja uz pieciem noteikumu pārkāpumiem un spēli noslēdza ar efektivitātes koeficientu 21.