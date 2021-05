Vakara sporta stunda: Latvijas olimpiskais mantojums - Ivans Bugajenkovs

Piedāvājam klausīties sarunu ar volejbolistu Ivanu Bugajenkovu, kurš 1964. gadā Tokijā PSRS izlases sastāvā kļuva par vienu no pirmajiem 12 olimpiskajiem čempioniem šajā sporta veidā, pēc četriem gadiem Mehiko kļuva par pirmo divkārtējo olimpisko čempionu no Latvijas un viņš ir vienīgais no Latvijas iekļauts Volejbola slavas zālē.