Kazakevičs: Pāris jaunie spēlētāji tuvākā gada laikā varētu parādīties izlases rindās

"Katra pozitīvā spēle, pozitīvais rezultāts palīdz realizēt mūsu iestrādes. To nevar atdalīt no spēles rezultāta. Mums ir būtiski uzvarēt Baltijas kausā. Tur tiksies trīs līdzvērtīgas komandas, kas katra grib izcīnīt kausu. Mūsu uzdevums ir katrā mačā spēlēt uz maksimālo rezultātu, tajā pašā laikā neaizmirstot, to kā mēs šo rezultātu panākam," uzsvēra Kazakevičs.