Nolēmums LU un Beisbola federācijas strīdā būs pieejams jūnija beigās

Iepriekš LU pārstāve Jana Saulīte aģentūrai LETA pavēstīja, ka starp LU un LBF ir noslēgts līgums par beisbola laukuma izmantošanu, kas atrodas Rīgā, Lauvas ielā 4, blakus LU Sociālo zinātņu fakultātei. "Federācija ilgstoši nav veikusi samaksu par laukuma izmantošanu, tādēļ LU vēlas to piedzīt ar tiesas starpniecību," informēja LU pārstāve.

Viņš norādīja, ka saziņā ar LU katru reizi ticis nosūtīts pie citas personas, bet gala rezultātā neviena no tām nav bijusi spējīga atrisināt situāciju. Līgums ar LU par laukuma izmantošanu Lauvas ielā 4 esot noslēdzies jau 2019.gada beigās, bet nākamajā pusgadā Beisbola federācija no LU saņēmusi rēķinu, kas liecina, ka sadarbība starp abām pusēm turpinājusies, lai arī rakstiski abas puses par to neesot vienojušās.