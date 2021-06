Ernests Gulbis ATP reitingā atgriežas 188. pozīcijā

Tikmēr vadošajā desmitniekā notikušas nelielas izmaiņas. Līderi aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko krievs Daniils Medvedevs un spānis Rafaels Nadals, bet "French Open" finālists Stefans Cicips no Grieķijas pakāpies uz ceturto vietu. Viņš apmainījies vietām ar austrieti Dominiku Tīmu, aiz kura ir Aleksandrs Zverevs no Vācijas, Andrejs Rubļovs no Krievijas, šveicietis Rodžers Federers, itāli Mateo Beretīni un Roverto Bautista-Aguts no Spānijas, kurš uz 11.pozīciju nobīdījis argentīnieti Djego Švarcmanu.