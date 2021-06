Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Turpinājums - bez FK "Ventspils", bet ar jaunām intrigām

Melni mākoņi virs FK "Ventspils" bija jau kopš sezonas sākuma (kaut gan droši vien jau agrāk), taču it kā nekas neliecināja, ka komanda izstāsies no turnīra. Izrādās, ka zem jautājuma jau bija došanās uz iepriekšējās kārtas spēli Daugavpilī un tādā gadījumā tikai uzslavu par savu attieksmi ir pelnījuši spēlētāji, kuri Daugavpilī cīnījās ar lielu pašatdevi un tajā spēlē nekas neliecināja, ka tas, iespējams, ir ventspilnieku pēdējais mačs virslīgā, ka komanda jau ir nolemta.

Tieši futbolisti - īpaši jau pašmāju jaunie spēlētāji - šajā situācijā ir lielākie zaudētāji un, cerams, ka lielākā daļa no viņiem tomēr paliks futbolā. Komandā ir vairāki interesanti un talantīgi spēlētāji, kurus nevajadzētu zaudēt. Futbola akadēmija turpinās darbību, tiks veidota jauna komanda, kas sāks no pašas apakšas (3. līga) un atkal tieksies tikt virslīgā.

Droši vien, ka varēja un Latvijas futbola federācijas vadība arī mēģināja to darīt, taču - vai bija vērts to darīt tādā formā, kādā komanda pastāv pašreiz? Diskvalifikācija uz vairākiem gadiem Eiropas kausos nesekmē atbalstītāju atrašanu, turklāt faktiskais komandas īpašnieks Adlans Šišhanovs nebūt negrasījās kādam komandu "dāvināt". Kamēr viņam ir teikšana, tikmēr neviens negrib sniegt palīdzīgu roku. Esot sakrājies arī 30 tūkstošu eiro liels nodokļu parāds, to varētu arī klubam iemaksāt, bet - kur ir garantija, ka Šišhanovs ar to summu nerīkosies citādāk? Šišhanovam svarīgi saglabāt "roku uz pulsa" arī tāpēc, ka par savulaik Cīrihes klubam pārdoto Aijegunu Tosinu pienākoties procenti no viņa nākamā līguma un, ja viņu pārdod kādam TOP līgu klubam, tad summa var sanākt diezgan prāva…