LOK prezidents Tikmers: Atzinīgi novērtējam Valsts kontroles sniegtās rekomendācijas

No 2021. gada 1.janvāra Latvijas Olimpiskā komiteja ir ieviesusi vienas pieturas aģentūras modeli sadarbībā ar sporta veidu federācijām, kas paredz viena finanšu avota principu un līdz ar to finanšu plūsmas konsolidāciju un caurskatāmību.

Tāpat apspriežot dokumentu "Sporta politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam", LOK rosina IZM šajā dokumentā ietvert uzdevumu, kas attiecas uz visas sporta nozares finansējuma sakārtošanu. Tas ir, no 2023. gada realizēt viena kanāla finansēšanas modeli Olimpiskajām un neolimpiskajām federācijām atsevišķi, nodrošinot, ka viena sporta veida federācija saņem valsts budžeta finansējumu tikai no viena finanšu avota, skaidri definējot sasniedzamus rezultātus un mērķus, vienlaikus pastiprinot finanšu plūsmas kontroli.

Līdz ar to viena sporta organizācija saņemtu finansējumu tikai no viena avota, un tā varētu precīzi un mērķtiecīgi plānot sava sportistu un sava sporta veida attīstību. Šis priekšlikums paredz arī to, ka skaidri tiek nodalīts olimpisko, neolimpisko un pielāgotā sporta federāciju finansējums.