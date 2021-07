Kivlenieka kādreizējais treneris: Matīss bez "blatiem" izsitās līdz pašai augšai...

Tiek ziņots, ka Kivlenieks kopā ar vairākiem citiem cilvēkiem baudījis atpūtu āra burbuļvannā jeb džakuzi. Nogājis greizi mēģinājums šaut pirotehniku, un Kivlenieks kopā ar vēl vairākiem cilvēkiem mucis no negadījuma vietas.

"Atceros Matīsu no kādu 10 gadu vecuma. Konkrētu vecumu hallē grūti pateikt. Daļa jauno hokejistu sveicinās, daļa to nedara. Kā jau visi agrīnā pusaudžu vecumā. Tik mazu gan es viņu vēl netrenēju. Viņš man trāpījās tuvāk U-18 vecumam. Gan U-18, gan U-20 izlasē.

Lūgts pastāstīt, no kādas ģimenes nāca Kivlenieks, Miļuns aicināja to jautāt trenerim Bāliņam. Katrā gadījumā, ģimene nebija no turīgākajām, bet tas netraucēja Matīsam sasniegt visaugstākās virsotnes hokejā.