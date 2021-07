Fakti: Latvijas komanda Tokijas olimpiskajās spēlēs

72% komandas atlētu (24 no 33) Tokijas OS būs pirmās spēles, bet vispieredzējušākais OS dalībnieks ar dalību 4 OS ir džudists Jevgeņijs Borodavko, trešās OS būs cīkstonei Anastasijai Grigorjeva, šķēpmetējai Madarai Palameikai, pludmales volejbolistam Mārtiņam Pļaviņam un svarcēlājam Artūram Plēsniekam. Savukārt 5 sportistiem šīs būs otrās Olimpiskās spēles – šķēpmetējiem Līnai Mūzei, Rolandam Štrobinderam, soļotājam Arnim Rumbeniekam, riteņbraucējam Tomam Skujiņam un tenisistei Jeļenai Ostapenko.

Visvairāk olimpiešu nāk no Rīgas (11), kam seko Ventspils (4) un pa 2 atlētiem nāk no Talsiem, Daugavpils, Jelgavas un Cēsīm. Pa 1 atlētam nāk no Kuldīgas, Siguldas, Aizkraukles, Smiltenes, Limbažiem, Madonas, Jūrmalas un Ķekavas.