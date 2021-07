Pidkoks dominē un izcīna zeltu kalnu riteņbraukšanas krosā

Pidkoks no saviem tuvākajiem konkurentiem, 2016.gada čempiona Nino Šurtera un cita šveicieša Matīasa Flikīgera atrāvās ceturtajā aplī, 21 gadu vecajam britam noturot vadību.

Jau pirmajā aplī kritienu piedzīvoja viens no favorītiem Matjē van der Pūls no Nīderlandes. Piektajā aplī viņš no sacīkstes izstājās.