Pļaviņš: Droši vien neviens neprognozēja, ka mēs iekļūsim olimpisko spēļu pusfinālā

"Atkarībā, kam tu to pajautāsi. Monētai ir divas puses, vienmēr ir divi pretēji viedokļi (smejas). Es par to gan nedomāju. Nekad nav bijis mērķis būt Latvijā labākajam. Gadiem ejot, esmu sapratis, ka ir jādara tā kā tev ir labāk dotajā brīdī. Kad beigsi sportista karjeru un nebūsi izmantojis kādu iespēju, to jau tikai pats nožēlosi. Katrs mans lēmums ir uz manas sirdsapziņas. Ja varu ar to sadzīvot, tad viss ir labi. Ja nē, tad pats vainīgs. Vienmēr ir jāpieņem savs lēmums, neietekmējoties no citiem."