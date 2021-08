Girgensona rezultativitāte kaldina Latvijas izlases uzvaru Vītoliņa debijā

Rezultātu dubultoja duets Balcers/Ķēniņš. Vispirms Balcers no aizvārtes piespēlēja vārtu priekšā, kur Ķēniņam aizsargs neļāva izdarīt iecerēto, taču ripa starp vārtsarga kājsargiem ieslīdēja vārtos - 2:0.

Drīz pēc tam no laukuma vidus Ķēniņš ar labu piespēli vienu pret norvēģu vārtsargu izvirzīja Balceru, kuram, traucējot aizsargam, pārspēt vārtsargu neizdevās.

Norvēģi trešās trešdaļas sākumā izlīdzinājumu panāca 106 sekunžu laikā. Abas reizes izcēlās Eiriks Salstens. Pirmajā no tām ripa pēc viņa metiena no labās apmales trāpīja Oskaram Cibuļskim, mainot virzienu un ielidojot vārtos. Arī otrajā reizē pēc metiena no Latvijas izlases zonas centra ripa vārtu priekšā sastapa šķērsli, taču ielidoja vārtos - 2:2.