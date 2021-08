Latvijas basketbolisti uzzina Pasaules kausa kvalifikācijas pretiniekus

Kvalifikācijas spēles paredzētas trijos "logos" - 2021. gada novembrī, 2022. gada februārī un jūnija beigās. No katra četrinieka trīs labākās iekļūs kvalifikācijas otrajā kārtā, un 2022. gada augustā un novembrī, kā arī 2023. gada februārī aizvadīs vēl pa sešām spēlēm ar kaimiņu grupas vienībām (A+B, C+D, E+F, G+H).

Latvija bija izlikta 4. grozā, līdz ar to mūsu valstsvienību nevarēja ielozēt vienā grupā ar Horvātiju, Melnkalni vai Ukrainu.

Serbija tika ielozēta no 1. groza, Beļģija no 5. groza, bet Slovākija no 8. groza.