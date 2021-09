Latvijas šautriņu metējs Razma pārspēj pasaules ranga 10. numuru

Turnīram, kurā piedalās 16 spēlētāji, ir 60 000 Lielbritānijas mārciņu liels balvu fonds, no kura trešdaļu saņems uzvarētājs. Turnīrā piedalās astoņi spēlētāji no Baltijas valstu un Skandināvijas reģiona, kā arī astoņi šautriņu metēji no Velsas, Skotijas, Nīderlandes, Beļģijas un Anglijas. Sacensībās ar pirmo numuru izlikts PDC ranga līderis Gervins Praiss no Velsas.