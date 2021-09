ASV golferi Raidera kausā uzveic Eiropas spēlētājus

ASV golferi ar rezultātu 19-9 pārspēja Eiropas komandu, izcīnot savu pārliecinošāko uzvaru. Amerikāņi nezaudēja nevienā no sesijām.

Visvairāk punktu ASV komandai atnesa pieredzējušais Dastins Džonsons, kurš uzvarēja visās piecās savās spēlēs. Džonsons ir pirmais amerikānis kopš 1979.gada, kurš uzvarējis visās piecās cīņās - iepriekš to iespēja Lerijs Nelsons.

No debitantiem trīs aizvadītajā nedēļās nogalē nezaudēja nevienā cīņā, tajā skaitā Skotijs Šeflers, kurš vienā no spēlēm uzvarēja pasaules ranga līderi Džonu Ramu no Spānijas.