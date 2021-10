Kāpēc Mairis Briedis tik uzstājīgi izaicināja uz cīņu "jūtūberi" Polu?

"Domāju, ka tiem, kuri boksam veltījuši visu savu dzīvi, to pieprot, šādu cilvēku, es to negribētu saukt par ņirgāšanos par sportu, bet cirks vai zirgošanās sit pa ego. Tas liek to uztvert kā necieņu pret profesionāliem bokseriem. Es domāju, ka arī Mairim tas nāca uz āru.