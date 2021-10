Siliņa un Vītola pārstāvētā "Kalev"/"Cramo" zaudē Vienotās līgas mačā

Siliņš spēli sāka starta pieciniekā un laukumā pavadīja 29 minūtes un 25 sekundes. Viņš kopā guva 14 punktus, esot precīzam trīs no sešām reizēm no trīspunktu līnijas, vienu reizi no groza apakšas un trīs reizes no soda līnijas. Siliņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva divas rezultatīvas piespēles, vienu reizi kļūdījās, izprovocēja trīs noteikumu pārkāpumus un nopelnīja vienu personīgo piezīmi.