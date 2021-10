Neskaidrās situācijas dēļ dažas dienas pirms turnīra sākuma no dalības atteicās vairākas šaha superzvaigznes - Hikaru Nakamura, Aleksandrs Griščuks, Šakirs Mamedjarovs, Ričards Raports un Vidits Gujrati, arī vairāki spēlētāji no Ķīnas, kuriem pēc atgriešanās mājās no Rīgas Ķīnā pašizolācijā valdības nodrošinātajās viesnīcās būtu jāpavada vēl 14 dienas. Dalību turnīrā esot apsvēris arī tagadējais pasaules čempions norvēģis Magnuss Karlsens, kuram novembrī ir sagaidāms mačs par pasaules čempiona titulu pret pretendentu Janu Ņepomņičiju no Krievijas.