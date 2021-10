Video ⟩ Kuļibabam pirmā uzvara kā Rīgas "Dinamo" galvenajam trenerim, rīdziniekiem satriecot Maskavas "Dinamo"

Pirmajās piecās minūtēs otrajā trešdaļā rīdziniekiem bija divas iespējas izvirzīties vadībā, kad vārtu priekšā ripu saņēma Mārtiņš Karsums un Gints Meija, taču neviens no viņiem nespēja raidīt ripu vārtus no ļoti tuvas distances. Divu minūšu noraidījumu par pretinieka turēšanu ar nūju nopelnīja Emīls Puarjē, taču Maskavas vienība to neizmantoja.