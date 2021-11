Laksa kaldina komandas uzvaru Itālijas A sērijas mačā

Laksa laukumā pavadīja 32 minūtes un 40 sekundes, šajā laikā realizējot trīs no sešiem divpunktu metieniem, piecus no desmit tālmetieniem un vienu no diviem "sodiņiem". Latvietes kontā bija arī sešas atlēkušās bumbas, divas pārķertas bumbas, trīs kļūdas, pa rezultatīvai piespēlei un personiskajai piezīmei, trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi pretiniecēm un efektivitātes koeficients 21.