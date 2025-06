Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: ­Pēc izlašu pauzes – gandrīz bez pārmaiņām

Izlašu pauze futbola klubos tiek uztverta dažādi. Viss atkarīgs no tā, kā komandai gājis pirms pauzes – ja ir sekmīgu spēļu sērija, ja komandai spēle sokas, tad negribētos zaudēt uzņemto spēļu ritmu, tad pauze nāk nelaikā. Un otrādi – ja komanda nonākusi "bedrē", ja spēle nesokas, tad pauze ir tieši laikā, lai sakārtotu prātus un komandas spēli. Protams, daudz ir atkarīgs no tā, cik spēlētāju no komandas ir iesaistīti izlasē vai izlasēs.