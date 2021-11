Šteinbergai dominējošs sniegums Latvijas izlases uzvarā pār Izraēlu

Izraēlas basketbolistes pirmās izvirzījās vadībā, taču Anete Šteinberga, gūstot divus no trijiem soda metieniem, panāca 4:5. Kamēr latvietes nespēja realizēt metienus no spēles, izraēlietes bija panākušas sev astoņu punktu pārsvaru (12:4) un Gundaram Vētram nācās pieprasīt minūtes pārtraukumu. Latvijas basketbolistes pirmajā ceturtdaļā guva tikai divus no 18 metieniem no spēles, kā rezultātā otro ceturtdaļu sāka ar 14 punktu deficītu.