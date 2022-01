Pirmie no Latvijas riteņbraucējiem sezonu sāks Liepiņš, Skujiņš un Bogdanovičs

No Liepiņa pārstāvētās vienības līderis uz sprintu varētu būt itālis Mateo Mosketi, kuram pagājusī sezona gan kopumā nebija no tām veiksmīgākajām.

"Meiyo CCN" rindās šosezon iekļauti desmit sportisti. No tiem pa četriem no Austrālijas un Taivānas, bet pa vienam no Latvijas un Malaizijas. Bogdanovičs būs viens no komandas vadošajiem sprinteriem.