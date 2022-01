Džošua par atteikšanos cīnīties ar Usiku: Neklausieties muļķībās

"The Telegraph" iepriekš vēstīja, ka Džošua piekritīs saņemt 15 miljonu britu mārciņu (17,9 miljoni eiro) kompensāciju, lai atteiktos no otrās cīņas pret līdz šim nepārspēto Usiku.

Ja Džošua atteiktos no revanša cīņas, Usikam pavērotos iespēja tikties ar prestižās WBC pasaules čempiona jostas glabātāju Taisonu Fjūriju no Lielbritānijas.

"Redzēju pāris intervijas, kurās cilvēki runā manā vietā. Neko tādu neesmu teicis. No kurienes visa šī informācija? Dzirdēju, ka cilvēki izteikušies par to, ka Džošua piekritis 15 miljonu kompensācijai, lai atteiktos no revanša cīņas. Bet es nekādu līgumu neesmu parakstījis un neesmu tādu redzējis. Tāpēc neklausieties muļķībās. Ja kaut kas šādā ziņā attīstīsies, jūs to uzzināsiet no manis personīgi," Džošua sacīja "Youtube" kanālam "FightHype".