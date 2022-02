Mairis Briedis paziņo, ka nenostāsies nevienā no karā iesaistītām pusēm

"Negribēju iesaistīties, bet dažiem noteikti vajag paskaidrot savu nostāju. Bez jūsu naida, cilvēki, šim karam nav turpinājuma! Pārvērsiet jūsu naidu un agresiju mierā, atbalstā un palīdzībā cietušajiem, kā to dara daudzi jauki cilvēki visās pasaules malās, palīdzot, nevis dalot! Mana nostāja ir skaidra. Es esmu kategoriski pret karu un pret cilvēku upuriem jebkurā pusē. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kuri nostāsies vienā pusē un izvēlēsies - kuriem mirt un kuriem dzīvot, vienaldzīgi skatīsies uz vienas nācijas nāvēm un raudās un ienīdīs visus apkārt par citiem. Vai vispār tas skaitās cilvēcīgi? Priekš manis noteikti nav! Tagad pasaulē notiek vairāki nopietni kara konflikti dažādās vietās, kur jūsu karogi un atbalsts tiem? Atbilde ir skaidra, masu mediji ir izdarījuši savu darbu perfekti, lai jūs zinātu tikai par šo karu un tikai viņiem izdevīgajā veidā! Ticu, ka daudziem, kas tagad nes naidu masās, tas ir algots darbs, jo nekad neticēšu, ka mani tautieši tiešām tādā veidā izpauž viedokli par notiekošo. Neļaujiet sevi izmantot naida kurināšanai"

Briedis iepriekš no sociālo mediju lietotāju puses saņēma kritiku par to, ka no savu publikāciju komentāru sadaļas dzēš komentārus, kuros rakstīts "Slava Ukrainai" vai arī līdzīgas tematikas teksti.