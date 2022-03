Latvijas ratiņkērlinga izlase Pekinas paralimpisko spēļu otrajā mačā piekāpjas Kanādai

Šajā spēlēpirmais ends tika izspēlēts atkārtoti, jo, pirmo reizi spēlējot, enda beigās bija nepieciešams mērīt Kanādas akmeni, vai tas atrodas ieskaites zonā. Tomēr viens no brīvprātīgajiem palīgiem akmeni izkustināja, ko vairs nevarēja nomērīt. Kanādiešiem bija izvēle paņemt savu vienu punktu vai arī spēlēt endu no jauna, izvēloties otro variantu.

Pirmajā endā kanādieši guva uzreiz četrus punktus, bet nākamajos divos latvieši atguva pa punktam. Ceturtajā endā pretinieki pievienoja vēl divus punktus un nākamajā jau panāca 10:2. Sestajā endā Latvijas izlase vienu punktu atguva, taču ar to bija par maz, lai aizķertos cīņā par uzvaru un komandas lēma spēli neturpināt.

"Pirmajā endā vēl sanāca tas pārpratums ar palīgu, kurš noņēma akmeni. Tas bija tāds moments, kas nedaudz izsita no ritma. Mazas kļūdas izpildījumā, kur pielaides varēja būt uz otru pusi. Tas vērsa šo spēli mums nelabvēlīgā gultnē. Ar pirmo endu iedevām pretiniekam pārliecību. Un kanādieši ir kanādieši - viņiem to tik vien vajadzēja. Pēc tam mums bija grūti tikt atpakaļ, līdz ar to likumsakarīgs zaudējums. Jebkurā gadījumā mēs neesam satriekti. Tas nav nekas traģisks un spēlē pret Slovākiju tiks parādīts pilnīgi cits sniegums," LKA citē Jeskes teikto.