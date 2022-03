Foto ⟩ Kazakevičs: Pārbaudes spēļu mērķis ir sagatavoties UEFA Nāciju līgas spēlēm

Latvijas vīriešu futbola izlase pašlaik aizvada treniņnometni Maltā un piektdien ir paredzēta pirmā no divām pārbaudes spēlēm, kurā Latvijas futbolisti spēkosies ar Kuveitu.

Neskatoties uz to, ka vairāki spēlētāji valstsvienībai šoreiz nevar pievienoties, galvenais treneris uzskata, ka tā ir iespēja citiem futbolistiem parādīt sevi izlases kontekstā.

"No vienas puses ir daudzi spēlētāji, precīzāk deviņi, kuri iepriekš regulāri tika izsaukti uz nometni, bet šoreiz nav pieejami, tāpēc ir vairāki jaunpienācēji vai spēlētāji, kuriem nebija tik liels spēles laiks iepriekš un ir iespēja sevi pierādīt un izcīnīt savas spēles minūtes," pauda treneris. "Skaidrs par Danielu Ontužānu bija jau preses konferences dienā, kad saņēma pozitīvu Covid-19 testu, līdz ar to viņš izkrita no aprites. Mārcis Ošs ieradās uz nometni, jo pirms nometnes bija reālistiskas cerības, ka viņš varēs gatavoties spēlēm. Veicot padziļinātas pārbaudes viņam diemžēl ir savainojums, kas liegs spēlēt tuvākas trīs, četras nedēļas."