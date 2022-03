Video ⟩ Porziņģim gandrīz "double-double" spēlē pret NBA čempioniem

NBA čempioniem šajā mačā nevarēja palīdzēt komandas līderi - Kriss Midltons un Janis Adetokunbo. Pirmajam no viņiem ir traumēta kreisās plaukstas locītava, bet divkārtējam līgas MVP jeb vērtīgākajam spēlētājam savainots labais ceļgals.

Arī "Wizards" vienībai nepalīdzēja divi sākumsastāva spēlētāji - Kails Kuzma atgūstas no labā ceļgala traumas, bet komandas līderim Bredlijam Bīlam kreisās plaukstas operācijas dēļ sezonas noslēgusies priekšlaicīgi.

"Bucks" grozam uzbruka ar labāku metienu precizitāti no visām pozīcijām. "Wizards" nesekmējās tālmetienu izpilde - trāpīti 11 no 38 (28,9%), kamēr pretinieki realizēja 16 no 35 (45,7%).