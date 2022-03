Regbija izlases galvenais treneris Staņa: Orientēsim savu spēli uz cīņu

"No nākamā cikla mainās izspēles kārtība un grupu izkārtojums, kā rezultātā no mūsu grupas viena komanda pacelsies augstāk un divīzijas apvienosies. Ja mēs uzvaram trīs turpmākās spēles, tad ir priekšā cīņa ar "Rugby Europe" par spēli ar Ungāriju, kas pagaidām netiek ieskaitīta vispār, nevienai no komandām nepiešķirot uzvaru. Tāpēc, ja arī uzvaram trīs mačos, mums nebūtu iespēju pacelties līmeni augstāk," situāciju skaidroja Staņa.