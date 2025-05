Video Tukuma un Liepājas futbolisti cīnās neizšķirti; "Super Nova" izrauj uzvaru pār "Metta"

Spēles 16. minūtē mājinieki pretinieku laukuma pusē ieguva bumbu un pēc Pūļa piespēles Dusalijevs raidīja bumbu vārtos. Pēc 12 minūtēm, Anto Babičam piespēlējot no kreisās puses, ar precīzu sitienu no tuvas distances izcēlās Melnis - 1:1.

Pirmā puslaika beigās Raivis Ķiršs nopelnīja 11 metru soda sitienu uz Liepājas komandas vārtiem. 45. minūtē Pūļa izpildīto "pendeli" Danijels Petkovičs neitralizēja, taču tukumnieku futbolists bija pirmais pie atsistās bumbas un raidīja to tīklā.

Viesiem abus vārtus guva Abdulajs Gejs 85. un 88. minūtē. Senegāliešu futbolists izcēlās ar sitieniem no asa leņķa gan no kreisās, gan no labās puses.