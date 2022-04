Lomažs gūst 20 punktus Turcijas čempionāta spēlē

Lomažs laukumā pavadīja 43 minūtes un deviņas sekundes, realizējot vienu no četriem divpunktu metieniem, divus no astoņiem tālmetieniem un 12 no 15 soda metieniem. Viņa rēķinā arī trīs rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, divas pārķertas bumbas, trīs piezīmes un efektivitātes koeficients desmit.