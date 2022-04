Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Nebremzē tikai FK "Liepāja", neielaiž - tikai FK "Auda"

Trešajā spēlē liepājnieki ar 2:0 pārspēja Jūrmalas "Spartaku", kuram vienīgajam vēl nav punktu. Spartakiešiem, protams, "paveicās" ar spēļu kalendāru - pirmajās četrās kārtās jātiekas ar aizvadītās sezonas pirmajām četrām komandām. Trim no tām Jūrmalas komanda jau ir zaudējusi (RFS - 2:3, "Valmiera FC" - 1:4 un FK "Liepāja" - 0:2), bet tagad nāks pretī "Riga FC" un tikai tad komanda, pret kuru spartakieši būs favorīti (virslīgas debitante Salaspils "Super Nova"), kaut gan tas viņiem neko negarantē. Spēles beigās ar liepājniekiem uz maiņu laukumā jau izgāja Tins Vukmaničs, vēl tikai Leonelu Vambā jāsagaida. Tāds kalendārs spartakiešiem var nākt arī par labu - spēlēs ar favorītu kvartetu komanda būs ieguvusi ļoti vērtīgu spēļu praksi, līdz spēlēm ar tiešajiem konkurentiem ierindā jābūt visiem spēlētājiem un tad jau tai vajadzētu būt citai komandai.

Jau trešajā spēlē punktus zaudēja čempions RFS - 1:1 ar FK "Metta". Jau 21. sekundē Artjoms Puzirevskis guva vārtus (19 gadi, augums 190 cm un ar savu spēli atgādina Vladislavu Gutkovski) metiešu labā, jau 9. minūtē rezultāts kļuva 1:1, taču vārtu birums nesekoja. Jā, RFS bija pārsvars un bija vairāk iespēju gūt vārtus, taču arī "Metta" varēja izcelties un atgādināja, ka ar šo komandu arī šosezon būs jārēķinās ikvienam. Pērn abas komandas pirmo savstarpējo maču arī pabeidza neizšķirti - 3:3 (turklāt metieši atspēlējās no 1:3), bet tad trīs reizes pārliecinoši uzvarēja RFS (3:0, 4:1 un 5:2).

Punktus zaudēja arī vicečempions "Valmiera FC" - 0:0 viesos ar BFC "Daugavpils". Pirmais bezvārtu neizšķirts abu komandu spēlēs kopš 2019. gada, kad daugavpilieši atgriezās virslīgā (no 12 savstarpējām spēlēm viņi uzvarējuši tikai vienā). Strīdus spēles laikā un pēc tās izraisīja epizode mājinieku soda laukumā, pēc kuras netika ieskaitīti valmieriešu gūtie vārti - mača galvenais tiesnesis Andris Treimanis fiksēja spēli ar roku kolumbietim Menam. No citiem skatupunktiem (TV atkārtojumā epizodi no tiem redzēt nevarēja) esot varējis redzēt, ka ar bumba trāpīja pa roku Rītam Krjauklim nevis Menam, citi atkal uzskata, ka burzmā soda laukumā bumba pa roku trāpīja abiem. Runa jau nav par 11 m soda sitiena nozīmēšanu vai nenozīmēšanu, jo tam pamata nebija, runa ir par Valmieras komandas gūto vārtu neieskaitīšanu... Lai nu kā, bet diezin vai vicečempioniem tikai un vienīgi šī strīdīgā epizode atņēma uzvaru.