Nosaukts Latvijas florbola izlases sastāvs pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīram

Vislielākā pārstāvniecība ir no valsts čempionvienības Cēsu "Lekrings" komandas - pieci spēlētāji. Divi florbolisti būs no "Lielvārde/FatPipe", bet pa vienam no "Talsu NSS/Krauzers", Liepājas "Kurši", "Ķekava" un "Ogres Vilki". Pārējie seši izlasē iekļautie spēlētāji pārstāv ārvalstu klubus Somijā un Šveicē.