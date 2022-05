Irbe vērtē Merzļikinu: Meistari savu klasi parāda, pieceļoties kājās pēc kritiena

"Jo tomēr septiņas spēles - grafiks ir saspringts. Elvis to, protams, var izturēt. Vai tas ir vislabākais lēmums viņam likt spēlēt visus mačus - grūti teikt. Vai viņš to grib - protams. Arī grūti teikt, vai treneri vēlētos, ka Elvis visas spēles aizvadītu, neskatoties uz to, ka aiz Elvja izlasē ir divi ļoti labi vārtsargi. Taču Elvim ir priekšroka vārtsargu konkurencē, jāskatās, kā turnīrs atrisināsies," uz situāciju vārtsargu līnijā norādīja Irbe.