"AS Roma" trešdien kļuva par pirmo UEFA Eiropas Konferences līgā uzvarētāju, ar 1:0 pārspēta tika Roterdamas "Feyenoord" komanda. Tas bija ne tikai vēsturisks brīdis "AS Roma" klubam, bet arī pieredzējušajām portugāļu speciālistam Žuzē Mourinju, kurš kļuva par pirmo treneri, kas pamanījies izcīnīt visus trīs nozīmīgākos titulus Eiropas futbolā. Turklāt 59 gadus vecais futbola ģēnijs uzvarējis piecos lielākajos Eiropas kausu finālos. Kopš 2003. gada viņa komandas titulmaču laikā nav ielaidušas nevienus vārtus.

Visi pieci fināli, kuros ir uzvarējis Mourinju:

Rakstnieks Djego Toress biogrāfijā "The Special One: The Dark Side of Hose Mourinho" uzskaitīja septiņus baušļus, kuri ir palīdzējuši Mourinju virs galvas celt balvas.