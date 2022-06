Noskaties: "Celtics" un "Warriors" labo NBA finālu rekordu

Jau ziņots, ka "Celtics" veica 20:2 izrāvienus, atspēlējās no -15 un beigās pārspēja "Warriors" ar rezultātu 120:108 .

Abas komandas teicami uzbruka no perimetra. "Celtics" trāpīja 21 no 41 izpildītā tālmetiena, bet "Warriors" realizēja 19 no 45 trīspunktu metieniem.