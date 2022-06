"TV3 Group" nerādīs Brieža cīņu, jo bokseris nav skaidri nosodījis Krievijas karadarbību

Sestdien aptuveni plkst. 15.00 pēc Latvijas laika Austrālijas pilsētā Goldkostā (Gold Coast) ringā dosies Briedis un austrālietis Džeijs Opetaija, cīnoties par pasaules čempiona jostām Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un žurnāla "The Ring" versijās.

Lielu skaitu no Brieža iepriekšējām cīņām translēja "TV3 Group" sporta kanālos un "Go3" platformā (agrāk bija citi nosaukumi), taču šoreiz kompānija nolēmusi netranslēt Latvijas boksera cīņu.

Brieža izteikumi par Krievijas karadarbību Ukrainā sacēla vētru medijos un sociālajos tīklos, jo Latvijas bokseris paziņoja, ka viņš nenostājas nevienā no karojošajām pusēm. Viņš nosodīja karadarbību, bet ne Krievijas prezidenta Vladimira Putina noziedzīgo režīmu.

"Mūsu organizācijas atbalstu Ukrainai esam pauduši jau no dienas, kad Krievijas agresija sākās: esam apturējuši Krievijas TV kanālu translāciju, izņēmuši Krievijā ražoto saturu, kā arī pārstājām translēt Kontinentālās hokeja līgas (KHL) spēles," portāls "sportacentrs.com" citē Circeni.

"Mūsu organizācijai ir skaidra pozīcija, un mēs sagaidām to pašu no saviem sadarbības partneriem. Tāpat mēs turpināsim būt konsekventi attiecībā uz saturu, ko pārraidām un publicējam. Diemžēl Mairis Briedis līdz šim nav ieņēmis skaidru pozīciju attiecībā pret karu, kas nav pieņemami mūsu darbiniekiem un klientiem, līdz ar to viņa cīņas netiks pārraidītas, kamēr viņa nostāja nebūs skaidra un mūsu klientiem atbilstoša," norādīja TV3 sporta programmu direktors.