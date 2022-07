Video ⟩ Ar negaidītu zaudējumu pārtrūkst "Valmiera FC" iespaidīgā uzvaru sērija

Līdz ar to pārtrūka "Valmiera FC" 15 pēc kārtas izcīnītu uzvaru sērija un 18 nezaudētu spēļu sērija. Valmierieši piedzīvoja vien otro zaudējumu šosezon.

​Mājinieki vairāk uzbruka un tika atalgoti par to ar izvirzīšanos vadībā 20.minūtē. Pēc brīvsitiena izspēles no labās malas un centrējuma soda laukumā bumba uz soda laukuma līnijas atlēca pie neviena nepieskatītā Alvja Jaunzema, kurā ar ne pārāk spēcīgu, taču precīzu sitienu raidīja to vārtu labajā augšējā stūrī.